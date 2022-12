Réélu président de Défi, François De Smet devra réunir le parti avant les élections de 2024

Le président sortant de Défi, François De Smet, a été élu dimanche pour un second mandat à la tête du parti face au député bruxellois Michaël Vossaert. Avec 59 % des suffrages, il fait moins bien qu’en 2019.

Je suis extrêmement soulagée », glisse la députée bruxelloise Joëlle Maison. Dans un bâtiment de Tour et Taxis où Défi a organisé dimanche son scrutin présidentiel, l’Uccloise commente ainsi la victoire de François De Smet. Parmi les soutiens de ce dernier, plusieurs amarantes n’ont pas caché leur contentement. Elu à la tête du parti en 2019, le député fédéral était candidat à un second mandat. Face à lui, le député bruxellois et président de la régionale bruxelloise du parti, Michaël Vossaert, a longtemps cru en ses chances. Le soutien, tardif, de l’ex-président de parti, Olivier Maingain, à François De Smet faisait toutefois de ce dernier le favori de l’élection.