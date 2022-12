Coupe du monde: Kylian Mbappé sort du silence pour expliquer pourquoi il refusait de s’exprimer devant la presse (vidéo)

Kylian Mbappé a été élu homme du match ce dimanche après son doublé et sa passe décisive en 8e de finale pour la France face à la Pologne. C’est la 3e fois que l’attaquant français décroche cette récompense dans cette Coupe du monde, mais jusqu’à présent, il avait refusé de se présenter en conférence de presse d’après-match. Cette fois-ci, Mbappé était bien là et a tenu à s’expliquer.

« Je sais qu’il y a eu pas mal de questions sur pourquoi je ne parlais pas. Déjà, pour tous les journalistes qui sont là, ce n’était rien de personnel contre les journalistes, rien contre les gens », a expliqué Mbappé. « C’était juste que j’ai toujours ce besoin de me concentrer sur ma compétition et quand je veux me concentrer sur quelque chose, j’ai besoin de le faire à 100 % et de ne pas perdre d’énergie à autre chose. C’est pour ça que je ne souhaitais pas me présenter (face à la presse ndlr). »