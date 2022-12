Un bon départ pour le Standard face aux stars de l’Olympiacos

Le Standard n’a pas manqué son premier rendez-vous amical dimanche à Marbella. Face aux anciens du Real Madrid, Marcelo et James Rodriguez, les Rouches ont arraché, grâce à un doublé de Noah Ohio, un partage plus que mérité (3-3).

À Marbella, il n’y avait pas autant de monde que la veille, où bon nombre de fans hollandais et anglais étaient venus assister au match amical entre l’Ajax et Blackburn. Mais l’Olympiacos et ses stars aux cheveux grisonnants avaient tout de même attiré la curiosité des touristes. Pour les joueurs du Standard, pas question de demander un selfie à Marcelo ou James Rodriguez, les deux ex-joueurs du Real Madrid. Du moins, pas avant une rencontre amicale qui devait servir de test, après cinq jours passés en Espagne. Accroché ou accrocheur, c’est selon, le club liégeois a forcé le champion de Grèce au partage (3-3), dans un match aux nombreux enseignements positifs.