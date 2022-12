Qatar 2022 - La photo du jour : la célébration de Mbappé

Grâce à cette victoire contre une Pologne accrocheuse, les Tricolores se sont hissés en quart de finale où ils affronteront l’Angleterre et le Sénégal pour une place dans le dernier carré. « On est très content d’aller en quarts de finale. Ce n’était pas un match facile, on a réussi à mettre des buts à des moments clés. On a fini par l’emporter et on est très satisfait de continuer l’aventure. Pour le moment ça se passe bien. Mais on est encore loin de l’objectif qu’on s’est fixé et que je me suis fixé. Il y a un quart de finale sur lequel on va se concentrer, c’est le plus important aujourd’hui », a ajouté l’actuel meilleur buteur de la Coupe du monde 2022

Voici l’image du match :