Derrière l’indexation se profilent des tourments plus profonds

L’insatisfaction des Belges vis-à-vis de l’indexation concerne donc, le pouvoir d’achat. Mais on est en droit d’imaginer qu’elle reflète des des inquiétudes portant plus loin que la fin du mois.

Le choc, à l’évidence, est extrême. Les niveaux d’inflation que nous enregistrons actuellement, sur fond de guerre et de crise de l’énergie, sont inédits depuis des décennies. Il n’est pas étonnant, dans un tel contexte, que « notre » mécanisme d’indexation automatique des salaires et autres prestations, permettant classiquement d’amortir l’impact de la hausse des prix, se montre insatisfaisant.

Mais il n’empêche : 73 % de Belges qui se déclarent insatisfaits d’une indexation pourtant censée les protéger des effets de l’inflation en préservant leur pouvoir d’achat, ce n’est pas rien. Non, répondent-ils, l’indexation n’est pas suffisante pour compenser la hausse des prix. Et quand 61 % d’entre eux estiment dans la foulée que leur pouvoir d’achat va continuer à baisser l’an prochain après avoir déjà fondu cette année, on ne peut qu’être pris d’un sentiment d’inquiétude.