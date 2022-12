Coupe du monde: le réalisme anglais à l’épreuve des Bleus

Harry Kane a inscrit son premier but dans ce tournoi face au Sénégal en 8es.

Malgré la perte de sa star Sadio Mané (qu’on a connu outre-Manche à Southampton et surtout Liverpool) juste avant le tournoi, puis d’un second taulier comme Cheikhou Kouyaté (actuellement actif à Nottingham Forest) durant la phase de poules, la perspective d’affronter l’Angleterre ne devait pas effrayer les hommes d’Aliou Cissé (qui a lui-même joué 4 ans en Premier League). Du onze aligné ce dimanche soir sur la pelouse du stade Al Bayt, 5 joueurs sur 11 étaient rompus au rythme des matches anglais.

Envisagé du point de vue des Anglais, ce 8e de finale contre une équipe africaine était un bon présage puisque depuis 1986, date du premier duel face au Maroc (0-0), jamais les « Three Lions » n’avaient mordu la poussière en 7 rencontres (4 victoires et 3 matches nuls). Seul le duel de 1990 contre le Cameroun avait pourtant eu comme contexte la phase à élimination directe et il avait fallu la prolongation pour écarter les « Lions Indomptables ».