Neige, verglas...: l’IRM met en garde et invite à la vigilance

Au cours de la nuit, la neige tombera dans les basses régions de Namur, Luxembourg et Liège. Elle s’accumulera sur les hauteurs et atteindra jusqu’à 5 cm. Dans le centre du pays, la pluie se transformera en neige fondante puis en neige, sans pour autant tenir. Le mercure gèlera à -1°C en Hautes Fagnes et montera timidement à 0°C ou 1°C dans le centre, voire 2°C ou 3°C dans le nord.

La neige peut être précédée de verglas, met en garde l’IRM. L’Institut conseille ainsi aux automobilistes de se montrer vigilants car les routes seront glissantes.

Au cours de la nuit et lundi matin, la neige fondante pourrait se transformer en neige mouillée, notamment dans les provinces du Hainaut, du Brabant flamand et wallon et du Limbourg, avec des accumulations pouvant atteindre 5 cm par endroits dans le pire des cas. En Flandre occidentale et orientale, on attend principalement des pluies légères et de la neige fondante. Lundi, de l'air plus doux glissera progressivement sur le pays à partir du nord-ouest. La neige se transformera alors en neige fondante et en pluie et la couverture neigeuse formée disparaîtra à nouveau.

Lundi se drapera dans les nuages, puis la neige. La couche neigeuse atteindra 5 cm localement à 10 cm en Ardenne. À partir du nord-ouest, le temps deviendra plus sec et l’air un peu plus doux. Si la neige devrait disparaître en Basse Belgique, l’Ardenne s’y accrochera. Les maxima oscilleront entre 0°C et 2°C au sud du sillon Sambre et Meuse, autour de 6°C au littoral et entre 2°C et 4°C ailleurs. Le vent sera faible à modéré à la mer.

Lundi soir, on observera encore quelques faibles pluies dans la province de Limbourg et un peu de neige en Ardenne, ensuite le temps deviendra sec partout, bien que nuageux. Le thermomètre indiquera entre -1°C et +1°C au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre +2°C et +4°C ailleurs. Le vent faible ne devrait pas perturber l’arrivée de Saint-Nicolas, qui gâtera les enfants sages.