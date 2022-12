Coupe du monde: la famille de Raheem Sterling attaquée à Londres

Raheem Sterling a manqué le 8e de finale remporté par l’Angleterre face au Sénégal (3-0) ce dimanche soir en Coupe du monde. La fédération anglaise a annoncé la nouvelle peut avant le coup d’envoi, évoquant un « problème familial ». La presse anglaise n’a pas tardé à creuser pour trouver la raison de l’absence de l’attaquant anglais.

Il s’avère que la maison de Sterling a été cambriolée, alors que sa compagne et leurs trois jeunes enfants étaient présents. Le joueur va d’ailleurs immédiatement rentrer au pays pour être auprès de ses proches. Selon les médias britanniques, les cambrioleurs étaient armés

« Parfois, le football n’est pas la chose la plus importante et la famille doit passer en premier », a déclaré le sélectionneur Gareth Southgate à l’issue du match, confirmant les informations. « Nous voulons lui donner de l’espace et nous verrons dans les prochains jours comment cela se développe. »