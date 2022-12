Championnat de Belgique des rallyes - Victoire de Stéphane Lefebvre au Spa Rally (2)

Le Français Stéphane Lefevbre (Citroën C3 Rally2) a remporté dimanche le Spa Rally, dixième et dernière manche du championnat de Belgique.

Le nouveau champion de Belgique, sacré depuis le rallye du Condroz, a devancé à l’issue des 18 spéciales disputées samedi et dimanche Grégoire Munster (Hyundai i20 N Rally2) de 20.5 secondes. Cédric De Cecco (Citroën C3 Rally2) a pris la 3e place à 4:24.3 devant Cédric Cherain (Porsche 997 GT3), 4e à 6:17.6, et Charles Munster (Skoda Fabia R5), 5e à 6:39.0. Thierry Neuville, qui disputait l’épreuve au volant d’une vénérable BMW M3 E30, s’est classé 6e à 7:07.9.

Tom Rensonnet (Renault Clio R4) a terminé 9e et premier junior à 14:49.0. Mais plus important encore pour Rensonnet, il est le nouveau champion de Belgique junior et succède au palmarès à Charles Munster.

Lefebvre signe son 7e succès en huit courses disputées cette année dans le BRC après l’Haspengouw, le South Belgian, le Wallonie, Ypres, Omloop van Vlaanderen et l’East Belgian.

Après avoir remporté sept des dix spéciales samedi, le natif de Noeux-les-Mines de 30 ans possédait 25.5 secondes d’avance sur Grégoire Munster, vainqueur des trois autres ES de la première journée. Munster est immédiatement passé à l’attaque le dimanche matin, remportant deux étapes mais commettant ensuite une erreur qui lui a fait perdre d’un seul coup le temps gagné. Après la première boucle de quatre étapes, l’avance de Lefebvre était passée à 29.8 secondes. Munster a bien insisté lors de la deuxième boucle mais a finalement dû reconnaître la supériorité sur le Français.

«Ce fut un week-end parfait pour nous. Mon équipe DG-Sport m’a fourni une voiture avec laquelle je me suis immédiatement senti en confiance et avec laquelle je pouvais attaquer. Je n’aurais pas pu souhaiter une meilleure saison. L’équipe a fait un travail exceptionnel. Je leur en suis extrêmement reconnaissant», a déclaré un Lefebvre satisfait, qui ne connaît pas encore son programme pour l’année prochaine mais qui a laissé entendre qu’il aimerait continuer à travailler avec DG-Sport.

Grégoire Munster a terminé deuxième. «J’avais espéré plus, mais dans l’ensemble, nous ne nous sommes pas trop mal débrouillés. N’oubliez pas que Lefebvre est un ancien pilote d’usine. Dans certaines spéciales, nous avons pu mettre la pression sur lui. Nous devons encore trouver mieux les limites pour que les petites erreurs que nous avons faites disparaissent.»