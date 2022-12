Neige: l’IRM émet une alerte jaune pour des conditions glissantes

Il fera très nuageux à couvert lundi avec, dans le nord-ouest du pays, quelques faibles pluies ou de la neige fondante. Ailleurs, les précipitations tomberont sous forme de neige avec une accumulation de 5 cm à 10 cm localement, indique l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. En Hautes Fagnes, la couche de neige pourra atteindre 15 cm.

La partie centrale du pays étant une zone de transition connaîtra des chutes de neige fondante, voire de la neige qui pourra tenir au sol. L’IRM a émis une alerte jaune entre le lundi 5 décembre 4h du matin et mardi 6 décembre 9h. Elle vise particulièrement les provinces de Liège, Namur, le Hainaut, Luxembourg, les Brabants wallon et flamand, le Limbourg et Bruxelles.

A partir du nord-ouest, le temps deviendra plus sec avec de l’air un peu plus doux. En Basse-Belgique, la neige se transformera en neige fondante, puis la couche de neige disparaîtra. En Ardenne, la neige tiendra dans la plupart des régions.

Les maxima seront compris entre 0ºC en Ardenne, 2 à 3ºC dans le nord-ouest et 5ºC au littoral. Le vent sera faible, modéré à la mer, revenant du nord à nord-est au secteur nord à nord-ouest.

Lundi soir, quelques faibles pluies tomberont dans la province de Limbourg et de la neige recouvrira l’Ardenne, puis le temps deviendra pratiquement sec partout. Il restera nuageux avec, dans le centre et dans le sud-est, formation de brumes et de brouillard, localement épais. À la Côte, en fin de nuit, quelques averses pourraient survenir depuis la mer. Les minima seront compris entre -1 et 5ºC.