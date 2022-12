Dominique Lapierre, auteur de «La cité de la joie» est décédé

Dominique Lapierre, écrivain français passionné par l’Inde et qui a vendu quelque 50 millions d’exemplaires avec son « frère de plume » américain Larry Collins est décédé à 91 ans sur la Côte d’Azur, a annoncé sa veuve dimanche à la presse locale.

« A 91 ans, il est mort de vieillesse », a expliqué Dominique Conchon-Lapierre dans le quotidien régional Var-Matin, confiant dans cet entretien être « en paix et sereine depuis que Dominique ne souffre plus ».

Autant philanthrope qu’écrivain à succès, il avait vendu, avec son « frère de plume » Larry Collins, quelque 50 millions d’exemplaires de leurs six romans, dont « Paris brûle-t-il ? », traduit en quarante langues.

C’est ainsi qu’après avoir écrit, seul, « La cité de la joie » (1985), sur un bidonville de Calcutta, il donna une bonne part de ses droits d’auteurs aux personnes dans la misère qui l’avaient inspiré. Le roman s’est au total vendu à des millions d’exemplaires et fit l’objet d’un film, réalisé par Roland Joffé, en 1992.

Après « Paris brûle-t-il ? », il avait poursuivi sa fructueuse collaboration avec Collins : « Où tu porteras mon deuil » (1968, sur le torero El Cordobes), « Ô Jérusalem » (1972), « Cette nuit la liberté » (1975, sur l’indépendance de l’Inde), « Le cinquième cavalier » (1980, fiction autour d’une bombe atomique) et le thriller « New York brûle-t-il ? » (2004). Lapierre a aussi co-écrit, avec l’Espagnol Javier Moro, « Il était minuit cinq à Bhopal » (2001) et, avec Jean-Pierre Pedrazzini, « Il était une fois l’URSS » (2005).