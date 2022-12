Neige, verglas: huit conseils pour prendre sa voiture dans des conditions hivernales

Ce lundi, de la neige est attendue sur le territoire belge et l’Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune sur plusieurs provinces en raison des conditions glissantes. Si vous devez prendre la route, il vaut mieux se rappeler ces quelques conseils, pour éviter les accidents.

Ralentissez

Il est important d’adapter sa vitesse aux conditions climatiques. Lorsque la neige ou le verglas rend la chaussée glissante, il est essentiel de ralentir. Une route enneigée est quatre fois plus glissante qu’une route sèche et une route verglacée l’est huit fois plus.

Augmentez les distances de sécurité

Freiner sur une route glissante prend plus de temps… et plus de place. Pensez à augmenter la distance de sécurité avec le véhicule qui précède.

Equipez-vous bien

Si vous utilisez régulièrement votre voiture durant l’hiver, il est recommandé que vous optiez pour des pneus hiver. Ils permettent une meilleure adhérence sur les routes mouillées, enneigées et verglacées lorsque le thermomètre descend sous les 7 degrés. N’oubliez pas de vérifier vos phares, feux arrière et essuie-glaces ainsi que d’emporter un grattoir pour le pare-brise.

Privilégiez le frein moteur

Il est conseillé de rétrograder plutôt que de freiner pour faire ralentir votre véhicule. Cela permet d’éviter de bloquer les freins et que la voiture ne commence à glisser.

Anticipez

Soyez attentif et freinez à temps. Plus vous freinez tard, plus vous risquez de ne pas pouvoir vous arrêter au bon moment.

Adoptez une conduite « douce »

La neige réduit l’adhérence sur la route. Une manœuvre un peu brusque peut provoquer une perte de contrôle.

Restez calme en cas de dérapage

Il est primordial de rester calme si vous sentez votre voiture déraper. Ne faites pas de manœuvre brusque, n’accélérez et ne freinez pas. Regardez dans la direction dans laquelle vous voulez aller plutôt que celle que vous voulez éviter. Les yeux guident le volant. Il vaut donc mieux fixer la sortie du virage que l’arbre qui est le long de la route.

