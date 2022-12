Décès de Rebellin: le chauffard, un sexagénaire récidiviste qui s’était enfui après le choc fatal, a été identifié

Les enquêteurs italiens ont annoncé que le conducteur du camion qui a percuté mortellement Davide Rebellin, mercredi passé, et qui avait pris la fuite a été identifié. Il s’agit d’un Allemand de 62 ans, déjà connu des autorités judiciaires (délit de fuite en 2001et privation de permis pour conduite en état d’ébriété en 2014). Pour rappel, les faits se sont passés à Montebello Vicentino. N’ayant pas vu Davide Rebellin à sa hauteur, le conducteur du camion a tourné à droite en direction d’un restaurant, et c’est alors qu’il a heurté de plein fouet le Vénitien, triple vainqueur de la Flèche Wallonne et lauréat de Liège-Bastogne-Liège entre autres faits d’armes.

« Rebellin a ensuite été traîné sur plusieurs mètres par le camion. L’impact de l’accident lui a été fatal. Cela a provoqué une hémorragie interne et il est mort sur le coup. Les secours ont été sur place en quelques minutes, mais ils n’ont rien pu faire de plus », indique La Gazzetta dello Sport. Ayant pris conscience qu’il s’était passé quelque chose, le conducteur est alors descendu de son camion…avant de remonter dans celui-ci et de prendre la fuite lorsqu’il s’est rendu compte qu’il avait renversé Davide Rebellin. Il y a cinq ans, c’est Michele Scarponi qui avait été mortellement fauché…