Frank Vandenbroucke: «Il ne faut pas être gêné de porter un masque»

Une triple épidémie sévit en Belgique et fait pression sur les hôpitaux et le personnel soignant.

Une triple épidémie sévit actuellement en Belgique. La bronchiolite, qui sature les urgences pédiatriques, se propage, accompagnée d’une recrudescence de la grippe et du covid-19. Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) craint que la pression sur les hôpitaux et le personnel soignant soit bientôt trop forte. « La pression sur le personnel soignant dans les hôpitaux est vraiment quelque chose qui doit nous préoccuper », affirme-t-il dans les colonnes de La Dernière Heure. « Il y a des difficultés à répondre à la demande au vu de la pénurie de personnel soignant ».

En France, le gouvernement planche sur un retour du masque obligatoire. Frank Vandenbroucke prône plutôt une « culture du masque ». « S’il y a des gens qui veulent porter un masque FFP2 parce qu’ils se sentent fragiles, des gens plus âgés dans un tram ou un bus, ils ne doivent pas être gênés. C’est normal, comme ça doit devenir normal de ne pas sortir quand on est malade », précise le ministre qui encourage les citoyens à adopter des mesures d’hygiène basiques, comme se laver les mains régulièrement et s’isoler en cas de contamination. Frank Vandenbroucke souligne cependant qu’il n’est actuellement pas question de réintroduire le port du masque obligatoire comme mesure préventive.