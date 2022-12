Le monde du sport en deuil: l’ancien entraîneur de Becker, Sharapova et Malisse est décédé

Bollettieri avait d’ailleurs acquis un grand nom dans le monde du tennis, notamment grâce à son académie en Floride. Il a fondé l’école de tennis en 1978. Plus tard, elle a été réformée en IMG Academy. Son académie a révolutionné l’entraînement de tennis et a façonné de nombreux futurs joueurs de haut niveau.

Nick Bollettieri, un ancien entraîneur de tennis bien connu, est décédé dimanche. L’Américain avait 91 ans. Il a entraîné des joueurs de haut niveau tels qu’Andre Agassi, Jim Courier, Boris Becker, Monica Seles, Maria Sharapova et Mary Pierce. Les anciens joueurs Tommy Haas et Sabine Lisicki ont présenté leurs condoléances sur les réseaux sociaux. Xavier Malisse a également été actif dans son académie, la « Nick Bollettieri Tennis Academy ».

« Vous avez donné à tant d’enfants un endroit pour forger leur rêve », a écrit German Lisicki sur Twitter. « Vous les avez soutenus avec vos connaissances et la conviction que tout est possible. J’ai eu la chance d’être l’un d’entre eux. Vous avez façonné le tennis. Vous allez nous manquer. »

Bollettieri a été intronisé au International Tennis Hall of Fame en 2014. En 2008, il a reçu un doctorat honorifique du New York Colleague of Health Professions pour son engagement envers le sport et la santé publique.