Coronavirus: voici les symptômes à surveiller

Tous les indicateurs du SARS-CoV-2 sont à la hausse en Belgique, à l’exception notable des décès, ressort-il des chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour jeudi soir.

Entre le 20 et le 26 novembre, 963 contaminations ont été enregistrées en moyenne chaque jour, soit une augmentation de 28 % par rapport à l’intervalle de sept jours précédent. Durant cette même période, 6.751 tests ont été effectués quotidiennement (+11 %), pour un taux de positivité de 15,3 %.

Avec en moyenne quatre décès par jours liés à une infection au coronavirus, les décès ne diminuent plus mais n’augmentent pas non plus. Depuis le début de la pandémie 33.061 personnes sont décédées du covid-19 en Belgique.

À lire aussi Frank Vandenbroucke: «C’est le moment d’être prudent et de ressortir son masque»

Du 23 au 29 novembre, une moyenne de 63 personnes atteintes du covid-19 ont été admises à l’hôpital par jour, en hausse de 36 % par rapport à la semaine précédente. Au total, Actuellement, 957 personnes porteuses du virus sont hospitalisées (+30 %), dont 48 aux soins intensifs (+4 %).

Le taux de reproduction du virus s’établit quant à lui à 1,22. Lorsqu’il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à s’accélérer. L’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 104 sur 14 jours.

Les symptômes à surveiller

Les principaux symptômes auxquels il faut être attentif sont la fièvre, la toux, la fatigue et la perte de goût et/ou d’odorat. D’autres symptômes, moins fréquents, peuvent également indiquer une contamination. Si vous avez mal à la gorge ou à la tête, si vous avez des courbatures, de la diarrhée, une éruption cutanée ou une décoloration des doigts ou des orteils, ou des yeux rouges et irrités, il vaut mieux prendre ses précautions et faire un test.