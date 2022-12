Entreprise: CBX Medical tente de s’ouvrir les portes des pharmacies

A terme, quelle place occuperont les produits à base de cannabinoïdes dans la pharmacie des Belges ? La question reste ouverte à ce stade. Mais plusieurs acteurs ont émergé ces derniers mois avec la volonté de les promouvoir. C’est le cas notamment de CBX Medical, une entreprise wallonne qui développe et commercialise des produits à base d’extraits de la plante de cannabis et qui vient de lever un million d’euros.

A la tête de la société, on trouve Flora Mer, Jonathan Blondiau et Lionel Quataert, trois associés qui n’étaient pas particulièrement destinés à vivre une telle aventure. « En tant qu’ingénieurs de gestion, Lionel et moi avions travaillé au business plan d’amis qui voulaient ouvrir en Grèce une ferme de CBD (cannabidiol, NDLR) », explique Jonathan Blondiau, COO de CBX Medical. « Mais ils ont eu un problème de débouchés pour leur production. Ce qui les a amenés à nous demander si on avait des idées pour eux. »