Météo: les premières images des chutes de neige (photos)

La neige est tombée ce lundi en Belgique. Aujourd’hui et la nuit prochaine, une zone de précipitation traînera sur notre pays avec des chutes de neige sur la partie sud-est du pays et de la pluie sur la partie nord-ouest. En de nombreux endroits, une couche de neige entre 1 et 5 cm pourra se former.

Dans la province de Liège, le sud de la province de Limbourg et l’est du Brabant flamand et wallon, la couche de neige pourra atteindre jusqu’à 5 à 10 cm d’épaisseur par endroits. En Basse Belgique, la neige se transformera alors en neige fondante et en pluie, la couche neigeuse disparaissant ainsi progressivement.