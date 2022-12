L’Europe impuissante face à l’«America First»?

La voiture américaine, demain, sera électrique. Et pour aider l’automobiliste à franchir le pas, le gouvernement fédéral a décidé d’octroyer une prime de 7.500 dollars à l’achat d’un véhicule neuf. Mais pas n’importe lesquels.

Ainsi, à partir du 1er janvier, il ne suffira plus que la voiture ait été assemblée aux Etats-Unis, au Mexique ou au Canada. Quarante pourcents des minéraux critiques utilisés dans la batterie devront avoir été extraits et raffinés aux Etats-Unis ou dans un pays avec lequel les Etats-Unis ont un accord de libre-échange (1) ; et 50 % des composants de la batterie, fabriqués en Amérique du Nord. Ces pourcentages iront croissant, pour atteindre, s’agissant des minéraux critiques, 80 % à partir de 2027 ; et, s’agissant des composants, 100 % en 2029.