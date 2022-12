Attentats de Bruxelles: Mohammed Abrini menace de garder le silence au procès et dénonce ses conditions de détention

L’accusé Mohamed Abrini a demandé à prendre la parole, lundi peu après 12h00, au procès des attentats du 22 mars 2016 devant la cour d’assises de Bruxelles, pour dénoncer les conditions de son transfert de la prison de Haren au Justitia. «On vous humilie, on vous met à nu, vous avez un bandeau sur les yeux et de la musique satanique à fond dans les oreilles», a-t-il fustigé, disant «avoir le sang qui bouillonne».

«J’ai entendu dire qu’il n’y avait pas de vengeance dans notre état, ça ne passe pas. Ça fait sept ans qu’on subit votre vengeance», affirme Mohamed Abrini.

«Je ne répondrai à aucune question si ça se passe comme ça», a averti l’accusé. «Je prends sur moi pour être là, mais ce sont des choses qui ne se font pas. En France [au procès des attentats à Paris, NDLR], on a été respecté. Les choses doivent changer ou je garderai le silence jusqu’à la fin du procès», a-t-il prévenu.

Les conditions de transfert ne sont pas de la compétence de la cour d’assises, lui a répondu sa présidente Laurence Massart, ajoutant que «les procureurs (fédéraux) vous ont entendu».

Ceux-ci ont alors pris la parole pour préciser que les conditions dénoncées ne ressortaient pas de leur compétence non plus. Elles ont été décidées sur base d’évaluations administratives, en tenant compte de la sécurité des détenus, de leurs proches (c’est-à-dire de leurs avocats) et de la police elle-même, a expliqué le procureur Bernard Michel. Il a assuré à Mohamed Abrini que ses doléances seraient relayées.

Dans la foulée, Jonathan De Taye, avocat d’Ali El Haddad Asufi, a abondé dans le sens de Mohamed Abrini. Il a dénoncé les fouilles anales dont son client est l’objet chaque jour de transfert. Cela alors qu’il n’a rien dans sa cellule, qu’il est détenu dans un quartier de haute sécurité à la prison de Haren et qu’il ne voit aucun autre détenu, a-t-il insisté. «Ces gens vont accepter ça tous les jours?!», a-t-il interpellé la présidente.

Des conditions « dignes »

L’avocat demande dès lors des conditions dignes pour ce procès, à l’image de ce qu’il s’est passé à Paris. «Si les conditions de détention ne sont pas dignes, le procès n’est pas digne», a encore lancé Me De Taye.

Au regard de ces conditions, l’avocat a annoncé qu’il enverrait ce lundi une lettre de mise en demeure aux ministres de la Justice Vincent Van Quickenborne et de l’Intérieur Annelies Verlinden. S’ils ne réagissent pas, Jonathan De Taye introduira un référé et demandera à suspendre les débats dans l’intervalle.