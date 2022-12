Procès des attentats de Bruxelles: Abrini menace de garder le silence et dénonce ses conditions de détention

Aux alentours de midi, après un bref point de Laurence Massart sur la question des pièces à conviction et juste avant l’identification des parties civiles, le calme de l’audience a été quelque peu interrompu par Mohamed Abrini, « l’homme au chapeau » de Zaventem, qui a demandé à s’exprimer. Lorsque la parole lui a été transmise, celui-ci s’est plaint de ses conditions de détention et de transfert.

« Quand j’entends dire qu’il n’y a pas de vengeance dans notre État, ça passe pas » a-t-il réagi, en revenant sur les mots prononcés quelques instants plus tôt par Laurence Massart. Avant d’enchaîner : « Ça fait 7 ans qu’on subit votre vengeance. Si vous voulez m’interroger aujourd’hui, je n’aurai rien à dire. Chaque fois que j’ai été transféré, ça a été dans des conditions pitoyables. On vous humilie, on vous met à nu, on met de la musique satanique à fond lors de nos transferts et on nous cagoule aussi. » L’un des principaux accusés de ce procès a ainsi assuré que ses conditions de détention et de transfert étaient meilleures en France. Conclusion : « Les choses doivent changer, sinon je garderai le silence jusqu’à la fin du procès. »

« Ce n’est pas du chantage »

Jonathan De Taye, conseil d’Ali El Haddad Asufi, lui a emboîté le pas en s’attardant sur le cas de son client. « M. El Haddad Asufi n’est pas une princesse, il collabore, mais il collabore dans des conditions qui doivent être dignes. Les conditions de détention de Monsieur El Haddad, actuellement ne sont pas dignes. Depuis qu’il est revenu en Belgique, il a été placé dans un régime de haute sécurité. M. El Haddad ne voit aucun détenu, n’a rien dans sa cellule, ni bouilloir, ni machine à café, ni rasoir, ni aucun objet qui pourrait servir à qui que ce soit », a-t-il signifié, expressément à l’attention des jurés. « Ce n’est pas du chantage, mais je vais vous faire part de ma petite expérience. Si cela s’est bien passé à Paris, c’est parce que les autorités françaises ont fait en sorte que ça se passe bien. Et cela a même libéré la parole de certains accusés », a-t-il enchaîné, en s’attardant ensuite, tout en choisissant bien ses mots, à dénoncer les « inspections quotidiennes des plis de l’anus de [son] client », jugées aussi inutiles qu’humiliantes.

Courrier aux ministres

Sur le même thème, Delphine Paci, avocate d’Abdeslam, a quant à elle fait savoir qu’elle avait transmis un courrier aux ministres de la Justice et de l’Intérieur, ainsi qu’au parquet fédéral. Une missive réclamant un allégement des conditions de détention de son client. Seul l’avocat d’Hervé Bayingana Muhirwa, Me Vincent Lurquin, a encore eu le temps de dire quelques mots au sujet des vêtements que son client a été forcé de garder sur lui depuis son récent transfert à la prison de Haren (faute de tenue de rechange), avant que la présidente ne coupe court à la séquence.

Face à ces griefs, Laurence Massart n’a pu que rappeler que les conditions de détention des accusés ne relevaient pas de son pouvoir. Bernard Michel, au nom du parquet fédéral, en a fait autant, prenant le soin toutefois de préciser que ces doléances seraient transmises à qui de droit.