Herstal: un musée du dehors avec nature bienvenue

Le terrain, d’une superficie d’un hectare, se situe en contrebas de l’administration communale et du CPAS de Herstal. Autour des containers de transport maritime recyclés en spacieux lieu d’accueil avec petit jardin central rayonnent, à la façon d’un mandala, différentes zones de biodiversité, plus ou moins ensoleillées, plus ou moins humides, avec plusieurs qualités de sol. Bienvenue au Musée de l’Ephémère, né d’un partenariat entre Natagora, la Ville de Herstal et sa Régie Immobilière Autonome (Urbéo). Un lieu qui fêtait récemment ses cinq ans.