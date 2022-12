Bruxelles: la police recherche un suspect pour une attaque au couteau

Le tribunal de Bruxelles recherche un homme qui aurait infligé plusieurs coups de couteau à un client de café en août 2021. Le bureau du procureur a diffusé un avis de recherche pour tentative de meurtre, avec des images du suspect.

L’attaque a eu lieu le 12 août 2021 vers 00h09, au café « La Palme d’Or » dans la rue des Quatre-Vents à Molenbeek-Saint-Jean. Suite à une altercation, un client a infligé plusieurs coups de couteau à un autre client. La victime a été gravement blessée et l’agresseur a immédiatement pris la fuite après les faits.

Ce délinquant a entre 30 et 45 ans, mesure entre 1m75 et 1m85 et est solidement bâti. Il a un teint bronzé et des cheveux noirs courts. Au moment des faits, il portait un jean bleu délavé, un pull à motif floral noir et blanc et des chaussures noires.