Chasse aux économies dans les groupes de presse

On n’a jamais eu un budget aussi difficile à réaliser ». Ces propos de Xavier Bouckaert, CEO du groupe Roularta (Le Vif, Trends, Knack…), résument bien le casse-tête auquel font face les éditeurs de presse quotidienne et de magazines. En un an, ils ont vu le prix du papier journal doubler. Et celui du papier magazine grimper plus vite encore. « Alors que les prix du papier magazine évoluaient entre 400 et 600 euros la tonne il y a quelques années encore, on a atteint en juillet dernier 1.500 euros avant de retomber aujourd’hui à 1.100 euros », explique Alain Dermonde, responsable des achats de papier pour le groupe Rossel (Le Soir, Sudinfo…).