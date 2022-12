Cadenassés par le prix du papier, les éditeurs font des choix

Pour les éditeurs, tout est devenu en quelques mois beaucoup plus compliqué avec du papier rare et cher et d’autres coûts à la hausse… « La situation est très difficile », clame l’éditeur chestrolais Olivier Weyrich. « Les choix de papiers se sont restreints, on ne peut plus obtenir ce que l’on veut dans les temps, dans les quantités, voire le type et le grammage souhaités. Le papier Conquéror, par exemple, qui était une référence de qualité et de bonne tenue pour les imprimeurs, c’est terminé. Pourquoi ? Mystère. Pour le reste, il faut acheter à l’avance et le payer à la commande à l’imprimeur s’il y a de la quantité. Mais il est clair qu’on a beaucoup de difficultés à obtenir le papier que l’on souhaite, ce qui n’est pas facile dans le cadre d’une collection où l’on veut garder la même ligne. »