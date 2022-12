La force de l’habitude profite aux rouleaux WC

La vie est plus chère et la facture énergétique n’est plus la seule à piquer les yeux. Ainsi, en supermarché, l’ensemble de l’assortiment s’est renchéri en moyenne de 18,1 % en un an, a calculé Test-Achats, avec quelques hausses douloureusement remarquables. C’est le cas du papier WC et de celui destiné à la cuisine. Ces rouleaux coûtent respectivement 43,91 % et 42,73 % de plus qu’il y a un an, selon l’association de consommateurs. Voilà qui rejoint (presque) les chiffres de marché de GfK. Le bureau d’études constate 40 % d’augmentation en douze mois pour le papier toilette sec. Cette flambée est bien plus marquée pour les rouleaux de marques distributeurs (+49 %) que pour ceux de marques nationales (+27 %). « C’est logique : vu leur plus grande proximité avec la production, les produits de marque propre fluctuent plus vite de prix », précise François Lambert, consultant chez GfK.