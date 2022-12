On s’arrache les vieux papiers

Dans le secteur du papier, l’économie circulaire, on connaît depuis bien longtemps. Les vieux papiers sont largement recyclés – on peut réutiliser les fibres de cellulose jusqu’à sept fois – et constituent donc une matière secondaire importante pour la production de carton et de papier graphique. En Belgique, les producteurs peuvent compter sur une source d’approvisionnement abondante car notre pays fait partie des champions en matière de collecte et recyclage. Fost Plus, l’ASBL en charge du recyclage des emballages ménagers, estime que 600.000 tonnes de papiers (papier graphique + emballage) sont récoltées chaque année. De la partie emballage, 191.000 tonnes sont recyclées annuellement, ce qui représente 92 % des quantités d’emballage papier-carton mises sur le marché par les marques. Même si Fost Plus affirme vendre sa marchandise localement (Belgique et Pays-Bas en 2021), le marché des vieux papiers est un marché global. Il y a quelques années, les Chinois achetaient massivement le vieux papier européen…