Critiqué, le sel reste le seul moyen pour déneiger efficacement

Pas encore de blanc manteau partout à travers le pays mais, par endroits, les premières neiges sont tombées la nuit dernière. Action-réaction, dans les communes et au Service Public Wallonie-Mobilité, le plan hiver a automatiquement été enclenché. On mobilise du personnel, on plonge dans les réserves de sel et on lance les épandeuses sur les routes. « Nous sommes prêts depuis le 15 octobre dernier », explique Sarah Pierre, porte-parole du SPW Mobilité. « Nous avons commandé 130.000 tonnes de sel, comme l’année dernière. Nous avons 660 épandeuses et 1.200 personnes qui peuvent être mobilisées à tout moment. »