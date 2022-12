La pauvreté s’installe à la frontière française

Les zones précarisées ne se concentrent désormais plus seulement autour du sillon Sambre et Meuse. Depuis une décennie, les communes frontalières avec la France s’appauvrissent.

En été, ce sont les vapeurs du fleuve qui enveloppent le village de ce teint évanescent. En automne, c’est la brume des nuages, ceux qui descendent bien bas et enserrent cette vallée de la Meuse de leur halo de blancheur. Ça peut donner à Hastière des allures sinistres. Parfois. Mystérieuses et plein de charme. Souvent. Là, aux confins de la Belgique, à deux pas de la frontière française, le paysage est apaisant ou angoissant, c’est selon. Avant d’y arriver, aux environs du château de Freÿr, les falaises plongent abruptement dans le fleuve. Il paraît que c’est ici, au milieu de cette carte postale, que les loyers immobiliers sont les plus bas de Wallonie. Une information que rejettent les notaires de la région, disant que l’étude, basée sur les transactions immobilières, est biaisée par les nombreuses ventes dans les zones d’habitat permanent – c’est ainsi que l’on nomme des habitats de chalet ou de caravanes. « Je vous mets au défi de trouver une habitation à 86.500 euros ici », dit le bourgmestre, Claude Bultot.