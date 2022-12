Peine de travail pour le trafiquant de drogue reconverti en trafiquant de faux CST

Le tribunal correctionnel de Mons a décidé, ce lundi, de ne pas alourdir le casier judiciaire de plusieurs personnes impliquées dans un trafic de faux Covid Safe Tickets (CST, le « pass sanitaire » qui prouvait une vaccination, une guérison ou un test négatif). C’est une enquête portant sur un trafic de stupéfiants qui avait mené les enquêteurs, en analysant le GSM d’un Maubeugeois fin 2021, à la découverte de l’envoi de 88 faux CST à des personnes résidant dans la région montoise.

Ce dernier est condamné à 300 heures de travail pour faux, et d’une amende de 16.000 euros. Deux intermédiaires écopent d’une peine un peu plus légère (250 heures et 12.000 euros d’amende), alors que le ministère public avait requis quatre ans d’emprisonnement contre le principal prévenu et trois ans contre les deux autres. Un médecin montois qu’une patiente accusait risquait également une condamnation dans ce dossier, mais il a été acquitté.

Les autres personnes sanctionnées par la justice ce lundi avaient sollicité le faux CST afin, notamment, de continuer à travailler sans vaccin dans les secteurs où il était imposé. Elles devront accomplir 50 ou 80 heures de travail.