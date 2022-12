La contribution des plateformes s’élève à 1,5 millions d’euros en 2022

Mercredi, l’enfant terrible de la famille Addams, et la série du même nom réalisée par Tim Burton, n’ont pas raté leur atterrissage sur Netflix, prenant la tête du classement des contenus les plus regardés au cours de la semaine dernière dans 93 pays. Dont la Belgique, où la plateforme de streaming s’est installée dans les habitudes, largement devant Disney+ et les autres plateformes. Avec quelles retombées dans le pays ? C’est un des objectifs de la directive européenne SMA : faire en sorte que les services de médias télévisuels internationaux participent à la production audiovisuelle indépendante dans les pays ou régions où ils sont implantés. Et où ils bénéficient soit des revenus liés aux abonnements (dans le cas des services de vidéo à la demande), soit de revenus publicitaires ou de téléphonie surtaxée (c’est le cas de TF1, par exemple, présent sur le marché francophone belge).