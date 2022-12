Vers un retour du masque pour contrer les virus respiratoires ? Oui, au cas par cas

Une triple épidémie de grippe, de bronchiolite et de covid sévit en ce moment, qui met les services de santé sous pression (Le Soir du 30 novembre). C’était attendu et c’est de saison, la chute des températures s’accompagnant de vies davantage confinées dans des espaces moins bien ventilés, un cocktail favorable à la dissémination des virus respiratoires… Selon la dernière évaluation du Risk Assessment Group (RAG), le comité multidisciplinaire qui analyse le risque pour la population sur la base de données épidémiologiques et scientifiques, la Belgique est au niveau de gestion deux (sur trois), avec une augmentation de la circulation virale et des indicateurs hospitaliers.