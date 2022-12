Une chambre de justice accélérée mise en place à Namur

La nouvelle chambre traite les dossiers pour lesquels le procès-verbal initial a été rédigé moins de six mois avant le moment où l’affaire est introduite au fond, qui ne demande pas d’audience d’introduction, qui ne requiert pas de longs débats (30 minutes maximum) et qui comportent un nombre limité de préventions.

Le parquet de Namur a annoncé, ce lundi, avoir mis en place une chambre de justice accélérée, nouveau dada du ministre de la Justice, pour un traitement rapide de dossiers ne présentant pas de grande complexité -il y aura une audience par mois à Namur et une autre au palais de justice de Dinant.

Ainsi, parmi ces dossiers à faible complexité, on retrouvera par exemple celui d’un homme de 30 ans interpellé ce week-end pour des coups et blessures volontaires suite à une dispute à propos d’un problème de stationnement. La scène a été complètement filmée par des caméras de surveillance, et les débats seront donc limités.