Crédits-temps: patronat et syndicats négatifs sur la réforme

La décision prise par le gouvernement lors du dernier conclave budgétaire et qui vise à faire des économies en prévoyant une diminution de la durée du crédit-temps, une augmentation de la condition d’ancienneté pour en bénéficier et un abaissement de l’âge de l’enfant donnant droit à ce dispositif, ne passe pas au sein des familles. Et le Conseil national du travail (CNT), qui réunit le patronat et les syndicats, abonde puisqu’il vient de rendre une « évaluation négative » sur la décision.