Hockey: pas de surprise dans la liste des 18 pour le Mondial

Fin du suspense avec l’annonce, en début d’après-midi, de la sélection de Michel van den Heuvel qui a donc tranché et choisi ses 18 joueurs – ainsi que ses 2 réserves – pour la Coupe du monde qui débutera le 14 janvier prochain, à Bhubaneswar, face à la Corée du Sud. Une annonce qui lance la dernière ligne droite de la préparation pour le tournoi mondial puisque les Red Lions rejoindront Cadix, dès ce mardi pour un stage de 15 jours sous le soleil andalou. Comme attendu, le Néerlandais a fait le choix de la continuité en misant sur l’expérience puisqu’il a repris son groupe habituel en laissant sur le côté, Manu Stockbroekx (qui a connu un premier tour de championnat compliqué et qui n’a toujours pas retrouvé son meilleur niveau) et Arno Van Dessel (seulement 19 ans et pas encore suffisamment prêt pour son premier grand tournoi. Les réserves seront donc Thibeau Stockbroekx et Maxime Van Oost.