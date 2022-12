Quentin Dujardin: «Ma musique est plus visuelle que musicale»

L’année passée, le guitariste Quentin Dujardin a sorti 2020, un album enregistré en quartet, avec Didier Laloy à l’accordéon diatonique, Nicolas Fiszman à la basse et Manu Katché à la batterie. Un disque que nous avions fortement applaudi à l’époque. Cette formation a fait de nombreux concerts, en Belgique et ailleurs. Un de ces concerts a été enregistré, à la Maison de la Culture d’Arlon, en octobre 2021. Et voilà 2020 Live, une captation magnifique d’un groupe à l’état de grâce.

Pour cet album live, Nicolas Fiszman a été remplacé par Boris Schmidt.