Un cadre belge s’exprime suite à la démission de Roberto Martinez

Toby Alderweireld est revenu sur sa déception suite à l’élimination des Diables rouges dès les phases de poule de la Coupe du monde. Le défenseur de l’Antwerp a avant tout tenu à remercier les supporters belges.

« On le voulait tellement, on a tout donné mais ça n’a pas suffi », a-t-il écrit sur son compte Twitter. « Maintenant, il est temps de réfléchir, de se focaliser sur le futur. Je voudrais remercier tous les fans pour le soutien incroyable qu’on a reçu dans les stades et depuis un peu partout. Merci à tous ! »

Et Alderweireld a ensuite rendu hommage à Roberto Martinez, qui a annoncé son départ dans la foulée de l’élimination. « Mention spéciale pour Roberto Martinez qui a été très important pendant ces six dernières années. Que le meilleur pour la suite, coach ! »