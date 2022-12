Souad Massi, «Sequana»

Backingtrack Production.

Trois ans après Oumniya, Souad Massi nous revient avec un disque qui lui ressemble et en même temps est très différent et varié. Avec Twam, elle nous rappelle même qu’elle a commencé ado dans un groupe de rock algérien. Et pour Mirage, c’est Piers Faccini qui l’accompagne. Dans Une seule étoile, elle mêle même l’oud à des rythmes latinos tandis qu’elle reprend en arabe le Hurt de Nine Inch Nails immortalisé par Johnny Cash. Que ce soit en arabe ou en français, Souad chante l’amour, l’espoir et la beauté de la nature, avec toujours cette douceur de voix joliment sertie ici par le producteur Justin Adams. Artiste folk formée à la musique classique, Souad Massi peut tout chanter et on n’est jamais déçu…