Pourquoi les frères Borlée s’offrent une dernière danse de deux saisons

Lorsqu’ils ont prévenu, la semaine dernière, qu’ils feraient face à la presse ce lundi 5 décembre pour évoquer leur avenir, certains se sont demandés si Jonathan et Kevin Borlée, ou à tout le moins un des deux, n’allaient pas annoncer que l’heure était venue de mettre un terme à une carrière déjà longue de 14 ans au plus haut niveau. Et bien non ! Dans l’une des salles de ce stade Roi-Baudouin où ils ont connu quelques-uns de leurs plus beaux succès, les jumeaux les plus célèbres du sport belge ont révélé qu’ils repartaient pour deux saisons et qu’ils s’arrêteront, ensemble, après les Jeux olympiques de Paris, à l’été 2024. Si le sort ne leur joue pas de tour pendable et ne terrasse pas définitivement leur corps qui a déjà beaucoup souffert, ils auront, ce jour-là, cinq JO à leur actif et 36 ans au compteur de leur vie, une longévité exceptionnelle pour des coureurs de 400 mètres. Pourquoi veulent-ils encore tirer un peu plus sur la corde ?