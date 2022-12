Sarko, de la parole politique à la parole judiciaire

Le métier d’ancien président est une profession difficile. Quand on a des choses à dire, il est difficile de se faire entendre. Mais quand on préférerait se taire, c’est là que la voix est amplifiée dans une enceinte ou personne n’aime se trouver…

C’est ce qui arrive à Nicolas Sarkozy. L’ex-locataire de l’Elysée a renouvelé ce week-end son appel à une coalition entre la droite et les macronistes pour élargir une majorité trop étroite pour gouverner. « Est-ce qu’on aide la France ou est-ce qu’en plus de toutes les crises qu’elle connaît, on ajoute une crise politique ? » a-t-il lancé lors d’une rencontre devant le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif). Le message s’adressait aussi bien à son successeur qu’à la famille politique qui l’avait fait élire en 2007. Mais le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas trouvé d’écho. Flop. Démonétisé, Sarko…