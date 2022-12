Paul Lay joue Bill Evans

Scala Music

Après deux ans de privation de scène, le pianiste français Paul Lay a immédiatement accepté une proposition de La Scala Paris pour trois concerts au printemps 2022, avec le batteur belge Dré Pallemaerts et le contrebassiste néerlandais Clemens Van der Feen. « Pour La Scala, explique-t-il, j’ai souhaité approfondir le travail en trio autour de la figure emblématique de Bill Evans, musicien qui nous a profondément inspirés, à travers ses compositions et les standards qu’il aimait jouer. » Rien de plus risqué qu’un hommage à Bill Evans pour un pianiste : « La vibration intense de ce génie discret résonne encore derrière tout le jazz d’aujourd’hui », écrit Yvan Amar sur la pochette. Mais c’est si beau quand c’est réussi. Et cet album, enregistré live, est pleinement réussi.