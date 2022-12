Podcast - Vers le retour du masque obligatoire en Belgique ?

Le masque, symbole de la crise du covid, pourrait-il faire son grand retour ? En tous cas on le voit, de plus en plus régulièrement, dans les transports en commun. En France, le gouvernement réfléchit à un retour du masque obligatoire. Chez nous, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), n'envisage pas d’obligation mais rappelle son utilité. Anne-Sophie Leurquin, spécialiste santé pour le service société, a collecté l’avis d’experts. On lui a demandé à quoi on devait s’attendre pour les semaines à venir.

