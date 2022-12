Koni De Winter, Roméo Lavia, Aster Vranckx... Voici les Diables rouges de demain

Ce Mondial qatari marquera assurément un tournant pour les Diables rouges. La sélection belge va tourner la page – plus ou moins intensément – de la génération dite « dorée » pour laisser place à de nouvelles têtes. Si Arthur Theate (22 ans), Loïs Openda (22), Charles De Ketelaere (21), Amadou Onana (21), Jérémy Doku (20) et Zeno Debast (19) ont déjà acquis de l’expérience au plus haut niveau international, ils pourraient, sous peu, être rejoints par d’autres jeunes talents noirs-jaunes-rouges. Des pépites disposant d’un potentiel technique et athlétique qui pourrait leur permettre, à terme, d’intégrer le giron de l’équipe A. Afin, déjà, de préparer le Mondial 2026 en Amérique du Nord (Canada, États-Unis, Mexique) puisque l’Euro 2024, prévu dans dix-huit mois, devrait encore concerner les actuels Diables rouges. Y compris Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Toby Alderweireld…