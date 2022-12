Les doigts de fée de Vitja Pauwels

Drift By/ Sink In

W.E.R.F. Records

Pour avoir joué avec Naima Joris, An Pierlé ou encore Bony King of Nowhere, le guitariste bruxellois Vitja Pauwels est plutôt un cador dans son genre. Il publie aujourd’hui son premier album solo essentiellement instrumental. Il chante bien sur trois des huit titres mais cela n’est pas ça qu’on retient surtout ici mais bien ces sonorités de guitare en tout genre : acoustique et électrique, pedal steel, 12-cordes, avec ou sans effets, samplers, synthés et boîtes à rythmes. Tout est bon pour nourrir l’imagination sans limite de ces paysages dessinés outre-Atlantique par des Ry Cooder ou Marc Ribot. Tout est forcément très cinématographique ici. L’univers de Vitja Pauwels (mis en boîte à Gand par Koen Gisen) est à la fois solitaire et solaire !