Enfin reconnue, l’AFT Padel est désormais incontournable

« La guéguerre est terminée. Chacun a défendu sa cause devant le Conseil supérieur du sport, la Ministre a étudié les conclusions et a tranché en faveur de l’AFT Padel, il serait de bon ton de désormais se serrer la main et d’enfin défendre les intérêts du padel francophone », commente Pierre Delahaye, le directeur de l’AFT Padel, alors que l’AFP (la fédération déboutée) tente encore un recours devant le Conseil d’État.

« Il ne s’agit pas d’une décision temporaire, mais d’une reconnaissance officielle » insiste Pierre Crevits, le président de l’AFT. « Nous sommes persuadés que le tennis et le padel seront plus forts ensemble et pas séparément, que ce soit au niveau des clubs, des membres, des partenaires, mais aussi au niveau du développement national et international. »