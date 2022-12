Après avoir explosé cette saison au Standard, William Balikwisha veut continuer de grandir: «Je veux devenir meilleur devant le but!»

Son visage d’ange pourrait faire croire qu’il n’est encore qu’un adolescent en quête de reconnaissance, comme les plus jeunes qui ont débarqué pour ce stage, mais à 23 ans, William Balikwisha n’est déjà plus dans cette case.

Pourtant, il y a peu, le numéro 22 du Standard était encore dans l’antichambre du club, aux côtés de Kuavita, Da Silva, Calut et d’autres. « Ayant suivi le même chemin qu’eux, je fais tout pour qu’ils se sentent à l’aise au sein du groupe », explique-t-il depuis Marbella, où les « bleus » se font logiquement plus discrets. « Moi aussi, je suis quelqu’un de réservé ! Je suis souvent avec eux, sur le terrain mais aussi lors de nos temps libres. Mais le plus important est de rester soi-même et de se sentir bien, c’est ce qui nous permet d’être performant sur le terrain. On l’a vu dimanche contre l’Olympiacos. »

Des esprits libérés dans un nouveau système de jeu, qui « nous apporte un peu plus de sécurité pour nous, les milieux », estime l’intéressé.