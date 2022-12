Apollinaire selon John Greaves

(Signature Radio France).

Léo Ferré fait partie des nombreux compositeurs à avoir mis en musique des poèmes de Guillaume Apollinaire. Chacun avec son style et sa sensibilité. Le chanteur et compositeur gallois John Greaves est le dernier en date à s’être attaqué au recueil Alcools après trois albums consacrés à l’œuvre de Verlaine, parus entre 2008 et 2015. Pour ce projet-ci, produit par Radio France, John Greaves s’est entouré d’une sacrée brochette d’interprètes, Jeanne Added, Bertrand Belin et Himiko Paganotti joignant leur voix à la sienne, en plus du guitariste Olivier Mellano qui s’est chargé avec lui de la direction artistique.