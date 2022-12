La Georgie, le point zéro des futures joutes électorales américaines

La Georgie sait se faire désirer : comme en 2020, c’est dans cet Etat du sud que se joue un ultime duel électoral pour les élections parlementaires de mi-mandat (midterms), entre démocrates des villes et républicains des champs pro-Trump. A l’orée de ce mardi dans les urnes, tous les regards convergent vers le Peach State, par la magie d’une loi rétrograde stipulant que si aucun candidat n’atteint et franchit la barre des 50 %, un second tour devra être organisé. En 1964, lorsque cette loi curieuse fut votée, il s’agissait d’étouffer le vote noir, redouté par les élites blanches ségrégationnistes. Ironie du sort, presque six décennies plus tard, deux candidats noirs s’affrontent pour un siège convoité de sénateur, alors que les tensions raciales n’ont pas faibli, loin de là, depuis l’ère des droits civiques.