Procès des attentats de Bruxelles: une première journée symbolique et un brin chahutée

A l’issue d’une journée un peu technique et procédurale, le ton de l’audience est donné. Entre le manque de jurés, les ralentissements et la possibilité que certains accusés se taisent, les risques qui planent sur le procès sont aussi devenus plus manifestes.

On n’est décidément pas à un retard près dans ce procès des attentats de Bruxelles. C’est donc quelques minutes avant 10h, et non à 9h, comme initialement prévu, que la présidente Laurence Massart a ouvert ce lundi une audience au fond qui aurait en théorie dû démarrer deux mois plus tôt – si la procédure n’avait pas buté sur l’épineuse question du box des accusés.

Il n’est pas chose aisée de larguer les amarres d’un paquebot aussi volumineux, qualifié maintes fois de « procès du siècle » et comptant à son bord tant d’accusés, de parties civiles mais aussi de jurés. Le coup d’envoi a ainsi buté sur un petit bémol, à ce stade sans gravité. Deux suppléants tirés au sort mercredi dernier faisant déjà défaut. La 5e jurée suppléante a présenté un certificat médical à la présidente tandis que le 12e, lui, a fait savoir qu’il ne pouvait suivre le procès à cause de son diabète. Tous deux sont désormais rayés de la liste.