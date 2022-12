Devant la justice, Nicolas Sarkozy jure n’avoir «jamais corrompu qui que ce soit»

Costume et cravate noirs sur chemise blanche, l’ancien chef de l’État, 67 ans, a acquiescé aux vérifications d’usage avant de contester, « avec la plus grande force », sa culpabilité.

Poursuivi pour « corruption » et « trafic d’influence », M. Sarkozy est soupçonné de s’être engagé, en 2014 et via Me Herzog, à soutenir la candidature de M. Azibert à un poste prestigieux à Monaco, en contrepartie d’interventions concernant une affaire alors examinée par la Cour de cassation.

En première instance, le 1er mars 2021, les trois prévenus avaient été condamnés à trois ans de prison, dont un an ferme.

